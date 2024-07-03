BIST 10.630
DOLAR 32,55
EURO 35,22
ALTIN 2.473,56
HABER /  DÜNYA

Rusya-Ukrayna savaşı... Almanya Başbakanı garanti verdi!

Rusya-Ukrayna savaşı... Almanya Başbakanı garanti verdi!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraf olmayacağı yönünde garanti verdi.

Abone ol

Scholz, Federal Meclis'te milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi. Sol Parti Milletvekili Gesine Lötzsch'ün, "Son seçim kampanyasında afişlerde kendinizi 'barış şansölyesi' olarak sundunuz, aynı dönemde Almanya'dan (Ukrayna'ya) tedarik edilen silahların Rusya topraklarına ateş edilebilmesine izin verdiniz. Bunu sadece çelişkili değil, tehlikeli de buluyorum. Halkımıza Almanya'nın savaşın tarafı olmayacağının garantisini veriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Scholz, "Evet bu garantiyi veriyorum." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin nasıl sağlanabileceğine ilişkin soruya da Scholz, "Bana göre Ukrayna'nın teslim olmasını içeren bir ateşkes Almanya olarak asla desteklemememiz gereken bir ateşkestir." ifadesini kullandı.

Scholz, bunun soyut bir konu olmadığının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tuhaf barış teklifinde" görülebildiğini belirterek Rus Devlet Başkanı'nın savaşı sona erdirme niyetinde olmadığını savundu.

Putin, 14 Haziran'da, "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabileceklerini" belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş sert çıktı: Bu kurulan kumpas, bunların başına geçecek, geçirilecek
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş sert çıktı: Bu kurulan kumpas, bunların başına geçecek, geçirilecek
Hepsiburada'dan Premium hesabına geçenlere özel kampanya
Hepsiburada'dan Premium hesabına geçenlere özel kampanya
Ermeni soykırımı tezlerini uyarı ve cezalara rağmen devam ettiren Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edildi
Ermeni soykırımı tezlerini uyarı ve cezalara rağmen devam ettiren Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edildi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu
Özgür Özel'den asgari ücret ve emekli zammı tepkisi: 2 ay sonra hemen seçim olsun
Özgür Özel'den asgari ücret ve emekli zammı tepkisi: 2 ay sonra hemen seçim olsun
Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Bakan Göktaş duyurdu! Doğuma teşvik için düğmeye basıldı!
Bakan Göktaş duyurdu! Doğuma teşvik için düğmeye basıldı!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki
Edirne'de 1 haftada 282 düzensiz kaçak göçmen ve 5 insan kaçakçısı yakalandı!
Edirne'de 1 haftada 282 düzensiz kaçak göçmen ve 5 insan kaçakçısı yakalandı!
Endonezya'da 9 metrelik piton, 36 yaşındaki kadını yuttu
Endonezya'da 9 metrelik piton, 36 yaşındaki kadını yuttu
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığı yapan teröristler etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığı yapan teröristler etkisiz hale getirildi
Mehmet Şimşek duyurdu: 31 milyar dolar geriledi
Mehmet Şimşek duyurdu: 31 milyar dolar geriledi