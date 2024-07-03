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La Casa de Papel'in yıldızı, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alacak

La Casa de Papel'in yıldızı, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alacak

Ünlü Hollywood yıldızı Ghassan Massoud'un rol aldığı "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, ikinci sezonunda kadrosuna dünya çapında tanınan bir başka yıldızı daha ekliyor.

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"La Casa de Papel" dizisinde "Marsilya" karakterini canlandıran Luka Peros da dizide rol alan isimler arasında yer alacak.

Peros, Bizans İmparatorluğu'nun son döneminde, özellikle İstanbul'un fethi sırasında, şehrin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunmasında önemli rol oynayan komutan Giovanni Giustiniani'yi canlandıracak.

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