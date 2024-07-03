Akdeniz'de deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Akdeniz'de, Girit Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde ve 10,3 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

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Akdeniz'de, Girit Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,3 km olarak ölçüldü.

Dün akşam da sallanmıştı

Dün akşam saatlerinde de aynı bölgede bir sarsıntı yaşanmıştı. Yetkililer, depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.