Akdeniz'de deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Akdeniz'de, Girit Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde ve 10,3 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.Abone ol
Akdeniz'de, Girit Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,3 km olarak ölçüldü.
Dün akşam da sallanmıştı
Dün akşam saatlerinde de aynı bölgede bir sarsıntı yaşanmıştı. Yetkililer, depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 3, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/XcZ91FvKoK
03.07.2024, 15:37:59 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 10.3 km#Kandilli