BIST 10.630
DOLAR 32,55
EURO 35,22
ALTIN 2.473,56
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri’nden Merih Demiral açıklaması: Kabul edilemez

Dışişleri’nden Merih Demiral açıklaması: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı UEFA'nın Merih Demiral hakkında soruşturma açması hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Disiplin soruşturması açılması kabul edilemez" ifadelerine yer verdi. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Abone ol

Açıklamada şu ifadelere yer verildi :

"Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve “bozkurt” işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.

Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz."


 

ÖNCEKİ HABERLER
9. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
9. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
La Casa de Papel'in yıldızı, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alacak
La Casa de Papel'in yıldızı, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alacak
1 Mayıs'ta Saraçhane olaylarında tutuklanan 8 sanık tahliye oldu!
1 Mayıs'ta Saraçhane olaylarında tutuklanan 8 sanık tahliye oldu!
Kemal Sunal mezarı başında anıldı
Kemal Sunal mezarı başında anıldı
DİSK-AR: Enflasyon değil manipülasyon, TÜİK madde fiyat listesini açıklamalıdır
DİSK-AR: Enflasyon değil manipülasyon, TÜİK madde fiyat listesini açıklamalıdır
Rusya-Ukrayna savaşı... Almanya Başbakanı garanti verdi!
Rusya-Ukrayna savaşı... Almanya Başbakanı garanti verdi!
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş sert çıktı: Bu kurulan kumpas, bunların başına geçecek, geçirilecek
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş sert çıktı: Bu kurulan kumpas, bunların başına geçecek, geçirilecek
Hepsiburada'dan Premium hesabına geçenlere özel kampanya
Hepsiburada'dan Premium hesabına geçenlere özel kampanya
Ermeni soykırımı tezlerini uyarı ve cezalara rağmen devam ettiren Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edildi
Ermeni soykırımı tezlerini uyarı ve cezalara rağmen devam ettiren Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edildi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu
Özgür Özel'den asgari ücret ve emekli zammı tepkisi: 2 ay sonra hemen seçim olsun
Özgür Özel'den asgari ücret ve emekli zammı tepkisi: 2 ay sonra hemen seçim olsun
Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?