Acun Ilıcalı, Barcelona iddiasını resmen doğruladı

Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Barcelona'nın da peşinde olduğu öne sürülen takımın yıldızı Jaden Philogene hakkında konuştu.

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Barcelona ile de adı anılan takımın yıldızı Jaden Philogene'e ilgi olduğunu doğruladı.

İngiliz basınından talkSport'a açıklamalarda bulunan Ilıcalı, İngiliz ekibinin yıldızı Jaden Philogene için Barcelona, Everton ve West Ham United'ın devrede olduğu yönündeki iddialara cevap verdi.

ILICALI: JADEN GİTMEK İSTİYORSA ONA KARIŞAMAYIZ

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Jaden Philogene'e ilgi olduğunu doğruladı. Ilıcalı açıklamasında, "Teklifler var. Bana göre, bir oyuncu giderse, bu yolun sonu değildir. Oyuncularımdan herhangi birini, onları zorlayarak kariyerlerini veya ruh hallerini asla mahvetmek istemem çünkü bir sözleşme var. Jaden hareket etmek istiyorsa ve bir yere gitmek istiyorsa, buna çok fazla karışamayız çünkü bu onun hayatı." ifadelerini kullandı.

Philogene, Aston Villa'dan 5 milyon sterlinlik bir bonservis bedeliyle transfer olduğu Hull City'de 33 maça çıktı. 22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.