İsrail duyurdu! Hamas ateşkes teklifine yanıt verdi

İsrail, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiğini duyurdu.Abone ol
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin Mossad adına yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'tan yanıt geldiği bildirildi.
'HAMAS'IN YENİ TEKLİFİ MÜZAKERE HEYETİNE İLETİLDİ'
Açıklamada, "Rehine (takası) anlaşmasında arabulucular, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması anlaşması teklifine verdiği yanıtı müzakere ekibine iletti." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca açıklamada, İsrail'in yanıtı incelediği ve konuya ilişkin değerlendirmelerini arabuluculara bildireceği kaydedildi.
HAMAS'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes için arabulucularla fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.
Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Filistin halkımıza yönelik saldırıların durdurulması amacıyla arabulucu kardeşlerimizle (Mısır-Katar) fikir alışverişinde bulunduk." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi.