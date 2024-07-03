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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD'ın açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve 10.03 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 19.43'de meydana gelen depremin derinliği ise 10.03 km olarak ifade edildi.

 

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