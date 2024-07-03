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Dilan ve Engin Polat soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza

Dilan ve Engin Polat soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat için 3 ayrı suçtan 27 yıl hapis cezası istedi.

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Türkiye'nin gündemini sarsan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat'ın 3 ayrı suçtan hapsini istedi.

27 yıl hapsi istendi

Başsavcılığın tamamladığı soruşturma kapsamında Dilan Polat için örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istendi..

Kardeşleri tahliye edilmişti

4. Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

Aralarında Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti.

Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar, cezaevinden tahliye edildi.

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