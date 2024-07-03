Ankara Valiliği'nden vatandaşlara sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, şehrin kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

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Son günlerde sıcak havanın etkisi altında olan başkente bu sefer gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

Ankara Valiliği, şehrin kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

"Dikkatli ve tedbirli olunmalı"

Yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteorolojiden sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Ankara için sarı uyarı yapıldı.