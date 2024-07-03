İsrail duyurdu! Hamas'tan ateşkes teklifine yanıt geldi

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Hamas'ın esir takası anlaşmasına yanıtını müzakere heyetine ilettiğini ve İsrail'in bu yanıtı incelediğini açıkladı. Hamas ise Gazze Şeridi'nde ateşkes için Mısır ve Katar arabulucularıyla görüşmelerde bulunduklarını belirtti.Abone ol
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin Mossad adına yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'tan yanıt geldiği bildirildi.
'HAMAS'ın yeni teklifi müzakere heyetine iletildi'
Açıklamada, "Rehine (takası) anlaşmasında arabulucular, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması anlaşması teklifine verdiği yanıtı müzakere ekibine iletti." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca açıklamada, İsrail'in yanıtı incelediği ve konuya ilişkin değerlendirmelerini arabuluculara bildireceği kaydedildi.
HAMAS'tan da açıklama geldi
Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes için arabulucularla fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.
Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Filistin halkımıza yönelik saldırıların durdurulması amacıyla arabulucu kardeşlerimizle (Mısır-Katar) fikir alışverişinde bulunduk." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi.