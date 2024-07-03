BIST 10.682
DOLAR 32,55
EURO 35,14
ALTIN 2.464,85
HABER /  EKONOMİ

Fed tutanakları, faiz indirimi için daha fazla veri beklendiğine işaret etti

Fed tutanakları, faiz indirimi için daha fazla veri beklendiğine işaret etti

Fed son toplantısına ait tutanaklar, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru düştüğüne dair daha fazla olumlu verilere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu.

Abone ol

ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 11-12 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faizleri düşürme konusunda acelesi olmadığını gösterdi.

Tutanaklarda, yetkililerin enflasyondaki 2023'ün ikinci yarısındaki önemli düşüşün ardından, bu yılın başlarında fazla ilerleme kaydetmediğini, ancak enflasyonun son aylarda yüksek kalmasına rağmen yüzde 2 hedefine doğru mütevazı bir şekilde ilerlediğini düşündüğü aktarıldı.

Yetkililerin, iş gücü piyasalarındaki talep-arz baskılarının azalmaya devam etmesi, para politikası sıkılaştırmasının ücretler ve fiyatlar üzerindeki gecikmeli etkileri gibi gelecek dönemde enflasyonun düşüşüne katkıda bulunabilecek muhtemel faktörlere değindiği ifade edilen tutanaklarda, yapay zeka teknolojilerinin devreye girmesiyle verimlilik artışının da katkı yapabileceğine dikkati çekildi.

Tutanaklarda, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru hareket ettiğine dair ek olumlu verilere ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, yetkililerin daha fazla güven duyana kadar politika faizini düşürmenin uygun olmasını beklemediği bildirildi.

Katılımcıların büyük çoğunluğunun, ekonomik faaliyetteki büyümenin kademeli olarak azaldığını değerlendirdiği aktarılan tutanaklarda, çoğu yetkilinin mevcut politika duruşunu kısıtlayıcı olarak gördüğü belirtildi.

Tutanaklarda, bazı yetkililerin, FOMC'nin kısıtlayıcı politika duruşunun toplam talebi sınırlamasına ve enflasyon baskılarını daha da hafifletmesine izin verilmesi konusunda sabırlı olunması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

"Bazı yetkililer, enflasyonun yüksek bir seviyede devam etmesi veya daha da artması halinde, federal fon oranı için hedef aralığının yükseltilmesi gerekebileceğini gözlemledi." ifadesi kullanılan tutanaklarda, bazı yetkililerin para politikasının beklenmedik ekonomik zayıflığa yanıt vermeye hazır olması gerektiğini belirttiği anlatıldı.

Tutanaklarda, bazı yetkililerin iş gücü piyasasının normalleşmesiyle birlikte, talebin daha da zayıflamasının, yakın geçmişe kıyasla daha büyük bir işsizlik tepkisine yol açabileceğini vurguladığı bildirildi.

Fed
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail duyurdu! Hamas'tan ateşkes teklifine yanıt geldi
İsrail duyurdu! Hamas'tan ateşkes teklifine yanıt geldi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef vuruldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef vuruldu
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara sağanak yağış uyarısı
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara sağanak yağış uyarısı
Dilan ve Engin Polat soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza
Dilan ve Engin Polat soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza
Marmaris'te 37 düzensiz göçmen yakalandı
Marmaris'te 37 düzensiz göçmen yakalandı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Bakan Kurum: Depremden etkilenen şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
Bakan Kurum: Depremden etkilenen şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
Elazığ'da ormanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Elazığ'da ormanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 10,7 arttı
Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 10,7 arttı
Joe Biden'la ilgili bomba iddia! Adaylıktan çekilebilir
Joe Biden'la ilgili bomba iddia! Adaylıktan çekilebilir
Bakan Ali Yerlikaya'dan Merih Demiral soruşturmasına tepki
Bakan Ali Yerlikaya'dan Merih Demiral soruşturmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile üçlü toplantı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile üçlü toplantı yaptı