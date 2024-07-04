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Erhan Afyoncu 'Viyana 341 yıl sonra düştü' dedi firari Can Dündar İngiltere ile yanıt verdi

Erhan Afyoncu 'Viyana 341 yıl sonra düştü' dedi firari Can Dündar İngiltere ile yanıt verdi

Tarihçi Erhan Afyoncu, Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı için "Viyana önünde Kızılelma için can veren Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve bütün şehidlerimizin ruhu şad olsun." dedi. Afyoncu'ya yanıt "MİT tırları davası"nda hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar'dan geldi.

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Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun çeyrek finale adını yazdıran A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti sonrası yaptığı paylaşım gündem oldu.

Afyoncu, "Viyana 341 yıl sonra düştü. Montella başta olmak üzere bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Viyana önünde Kızılelma için can veren Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve bütün şehidlerimizin ruhu şad olsun." diye yazdı.

"İngiltere’ye yenilersek Çanakkale şehitlerinin ruhu incinir mi?"

Afyoncu'nun çıkışına Almanya'da yaşayan firari Can Dündar'dan ses geldib Sosyal medya hesabında Afyoncu'nun paylaşımını alıntılayan Dündar, "Hocam, Hollanda’yı geçip İngiltere’ye yenilersek Çanakkale şehitlerinin ruhu incinir mi? " diye yanıt verdi.

Firari Can Dündar "Terör Arananlar" listesinde gri kategoriye eklenmişti

İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesi 2022 yılı Aralık ayında  güncelleme yapılmıştı.

"MİT tırları davası"nda hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar, İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde gri kategoriye dahil edilmişti.

FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nda görüntüleri yayınlayan ve yapılan yargılamada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar, 5 renk kategorisinin yer aldığı listede gri kategoriye eklendi.

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