Kamuda çalışmak isteyenler dikkat: 36 bin kişi alınacak

Personel alımı başvuruları 27 kurumda devam ediyor. Resmi Gazete de yayımlanan işçi ve memur alımı ilanlarına göre kamu kurumlarına 36 bin 831 personel alımı yapılacak. Peki hangi kurumlara hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak?

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27 kamu kurumu 36.831 personel alımı yapacak. İşçi ve memur alımı için başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 kamu kurumu tarafından yapılacak alımlar arasında 1 bakanlık, 2 belediye, 19 üniversite, TÜİK, EGM, İletişim Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı yer alıyor. Peki bu kurumlar hangi pozisyonlar için personel alımı yapacağı vatandaşın gündeminde yer alıyor...

19 kamu kuruluşu toplamda 36.468 personel alımı yapacak. TÜİK, EGM, Sağlık Bakanlığı, Karabağlar Belediyesi, Atabağı Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, MSÜ, İletişim Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar sıralandı.



TÜİK Merkez ve Taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 28 anketör, 22 temizlik görevlisi, 5 teknisyen olmak üzere toplamda 55 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 24 Haziran 2024'te başladı. 8 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.



Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, Yabancı Diller Birimi'nde İngilizce alanı için 10 öğretim görevlisi alacak.

24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.



Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete de yayımlandı. Buna göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.



İzmir ili Karabağlar Belediye Başkanlığı 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P93 puan türünden en az 65 puan alan; Adalet, Özel Güvenlik ve Koruma, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olan; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olan 1 kadın 7 erkek zabıta memuru alacağını duyurdu. Başvurular 22 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'da sona erecek.



Siirt ili Baykan İlçesi Atabağı Belediye Başkanlığı tekniker kadrosu için KPSS P3 puan türünden en az 65 puan almış, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip, inşaat, inşaat teknikerliği veya inşaat teknolojisi alanlarından birinde ön lisans eğitimini tamamlamış 1 adet memur alımı yapacak. Başvurular 22 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'da sona erecek.



