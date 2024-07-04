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Çorum'da aile faciası! Karısı ile 2 çocuğunu silahla vuran kişi gözaltına alındı

Çorum'da aile faciası! Karısı ile 2 çocuğunu silahla vuran kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile 2 çocuğunu silahla ateş ederek yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

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Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'ta boşanma aşamasındaki eşi Semiha K'nin (39) evine gelen Selahattin K, eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Selahattin K, karısı ile çocukları İ.K. (17) ve Y.K'ye (14) tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Semiha K. ve iki çocuğu, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Semiha K. ve Y.K'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakaladı.  Çiftin 2 yaşında bir kızları daha olduğu, zanlının onu yaralamadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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