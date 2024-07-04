Binance TR CEO'su Dönmez, kripto varlıklara ilişkin yeni yasayı değerlendirdi

Binance TR Üst Yöneticisi (CEO) Mücahit Dönmez, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren yeni yasayı değerlendirerek, yasanın yürürlüğe girmesinin Türkiye pazarındaki tüm oyuncular için çok önemli olduğunu belirtti.

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Kripto varlık ekosistemine yönelik düzenleme içeren 'Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 26 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmış ve böylece Türkiye'de kripto varlıklara dair ilk yasal çerçeve oluşturulmuştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan kripto varlıklara ilişkin yasayla ilgili açıklamalarda bulunan Binance TR CEO'su Dönmez, son yıllarda Türkiye'nin, kripto varlık endüstrisi için dinamik bir merkez olarak konumunu sağlamlaştırdığını, canlı kullanıcı ve yatırımcı topluluğuyla dikkate değer bir büyüme ve yaygın benimsenme sağladığın kaydetti.

'Türkiye, küresel kripto ekosisteminde önemli bir oyuncu olarak yer alıyor'

Kripto ekosisteminin evrildikçe, düzenleyici açıklık, kullanıcı güvenliğini sağlamak ve yeniliği teşvik etmek için giderek daha önemli hale geldiğini belirten Dönmez, 'Küresel olarak işlem hacmi açısından dördüncü ve yüzde 40 oranıyla benimseme açısından 12'nci sırada yer alan Türkiye, küresel kripto ekosisteminde önemli bir oyuncu olarak yer alıyor. Kripto varlık yasa tasarısının Meclis'te onaylanmasıyla, ülkemiz kriptoya özel düzenlemeleri olan işlem hacmi bakımından en büyük pazarlardan biri haline geldi. Önerilen bu düzenlemelerin Meclis'te onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, Türkiye pazarındaki tüm oyuncular için önemli bir kilometre taşıdır.' ifadelerini kullandı.

Dönmez, kapsamlı düzenlemeyle birlikte tüm kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye'deki operasyonlarını sürdürmek için lisanslama sürecine tabi olacaklarını aktararak, yeni yasa yürürlüğe girmeden önce hizmet vermeye başlayan borsaların, lisans başvuruları sonuçlanana kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini ancak uzun vadede faaliyetlerini sürdürebilmek için lisans almak zorunda olacakları bilgisini paylaştı.

Dönmez, 'Devletin düzenleyici otoritelerinden alınan lisans, bu alanda faaliyet gösteren kripto varlık platformlarının yasal bir zemine oturmasını sağlayarak onların güvenilirliğini artıracaktır. Böylelikle, pazarda yer almak isteyen tüm kuruluşlar yüksek kullanıcı güvenliğini sağlamak için sıkı kurumsal ve operasyonel önlemler almak zorunda kalacaklardır. Bu durum, daha fazla yenilik ve büyümeyi teşvik edecek ve kullanıcı güveni ile benimseme oranını artıracaktır.' değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyici otoritelerin ve yasa koyucuların kripto düzenlemelerine olan proaktif yaklaşımı, dijital varlıkların özgün yapısının tanınması açısından da dikkati çekici olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

'Düzenleyiciler, kripto sektörüne geleneksel finansal düzenlemeleri dayatmaktansa, kripto varlıklar için kapsamlı bir tanım sağlayan özel ve etkili bir yasal çerçeve oluşturmuşlardır. Yasaklayıcı olmayan ve inovasyon dostu olan bu yaklaşım, Web3 ve blok zincirin büyümesine uygun bir ortam yaratırken, küresel yasal ve düzenleyici standartlara da uyumu sağlamaktadır. Yine düzenleyiciler, çerçeveyi oluştururken ekosistemin tüm paydaşlarıyla yakın işbirliği yaparak görüşlerini, önerilerini ve hassasiyetlerini dinlediler. Bu sayede kripto varlık düzenlemelerinin, endüstri oyuncularını kısıtlamaktansa, potansiyel riskleri azaltmak ve kripto ekosisteminde sürdürülebilir büyümeyi teşvik edecek şekilde tasarlandığını gözlemlemekteyiz.'

'Binance TR, Türkiye'deki düzenlemelere uyum sağlamak için gereken donanıma sahip'

Dönmez, Türkiye'nin kripto düzenlemelerindeki vizyoner duruşunun sadece iç endüstriye değil, aynı zamanda küresel kripto ekosisteme de yol gösterici mahiyette olduğuna işaret etti.

Binance TR olarak odak noktalarının kullanıcıları olacağının altını çizen Dönmez, 'Yeni düzenlemelerin onaylanmasıyla, yasa koyucular ve regülatörler, sektörün güvenliğini ve küresel ölçekte büyümesini destekleme taahhüdünü göstermişlerdir. Türkiye'deki kullanıcılarımızın finansal özgürlüklerini artırmak için çıktığımız bu yolda, her zaman onların deneyimini ve menfaatini önceliklendirmeye devam edeceğiz. Bu nedenle, piyasayı etkili bir şekilde yönetmek ve küresel bir standart oluşturmak için açık ve kapsamlı düzenlemeleri güçlü bir şekilde destekliyoruz. Türkiye'de yaklaşan düzenleyici değişikliklere hazırlanırken, tüm gerekliliklere tam uyum sağlamaya odaklıyız. Binance TR, Türkiye'deki düzenlemelere uyum sağlamak için gereken deneyim ve donanıma sahip.' açıklamalarında bulundu.