Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Kızı ile yaşadığı problemleri kamuoyuyla paylaşmasıyla gündeme bomba gibi oturan eski manken Deniz Akkaya hakkında bu kez de yakalama kararı çıkarıldı. Akkaya, manken ve sosyal medya fenomen Miray İpekler ile davalık oldu.

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Eski manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızının telefonunu elinden aldığı için balkona kilitlendiğini iddia etmişti. Yaşananların ardından çocuk devlet korumasına alınmış, daha sonra ise baba Efe Önbilgin mahkemeye başvurup kızının velayetini talep etmiş; velayetin babasına teslim edilmesi uygun görülmüştü.

Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken bu kez Akkaya manken ve sosyal medya fenomen Miray İpekler ile adliyelik oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Miray İpekler Deniz Akkaya'dan şikâyetçi oldu.

10 yıldır mankenlik ve modellik yaptığını, ailesiyle birlikte İstanbul Kadıköy'de yaşadığını, Akkaya ile yüz yüze gelmediğini ancak aynı işleri yapmaları sebebiyle ortak birçok arkadaşları olduğunu söyledi.

Yine bir başka fenomen Selin Ciğerci ile bir düğünde karşılaştıklarını ve Ciğerci ile çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarını belirten İpekler, "Deniz Akkaya fotoğrafları görmüş. Ciğerci ile Akkaya arasında mahkeme var. Sadece bu yüzden ailemle kalmış olduğum evde escortluk yaptığıma dair paylaşımlar yaptı. Aramızdaki yazışmaları da iznim ve bilgim olmadan sosyal medyada paylaştı" dedi.

Deniz Akkaya'nın kendisine ait ev adresini de sosyal medyada yaydığını belirten İpekler, ayrıca Akkaya'nın bir televizyon programında aleyhine tehdit edici paylaşımlarda da bulunduğunu ekledi.

Şikâyetin üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Akkaya savcılığa gelerek ifadesini vermedi.

Tebligatlara rağmen ifadeye gelmeyen Akkaya hakkında savcılık, yakalama kararı talep etti. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Akkaya'nın ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkardı.