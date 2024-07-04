Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım kararı! Hepsini iptal etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de millilerimizin çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek.

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Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden A Milli Futbol Takımımız adeta tarih yazıyor.

Grubundan ikinci olarak çıkarak son 16 turunda dilere destan bir performansla Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçen milliler Berlin'de çeyrek final biletini aldı.

Türkiye'yi sevince boğan bu zaferden sonra gözler Berlin'de oynanacak Hollanda maçına çevrildi.

Heyecanla maç saati beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tribünden takip edecek. Erdoğan, 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidiyor.

Programını iptal etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millilerimizi yalnız bırakmamak için 6 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılacağı programı iptal edildi.

Türkiye'nin tek yürek olduğu anlarda Cumhurbaşkanı da statta olacak.