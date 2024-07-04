BIST 10.727
DOLAR 32,57
EURO 35,26
ALTIN 2.468,57
HABER /  SPOR

Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi!

Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi!

EURO 2024'te gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve birçok ilke imza atan Ferdi Kadıoğlu'nu 8 kulübün temsilcisi tribünden izledi. Ferdi'yi takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte milli futbolcuyu izleyen kulüpler ve istenen bonservis bedeli...

Abone ol

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu göz kamaştıran performansıyla EURO 2024'ün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Dev turnuvada sergilediği oyunla Avrupa'nın önemli kulüplerini de peşine takan milli futbolcu İspanyol basınının manşetlerini süsledi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun durumu, EURO 2024'te eşi benzeri olmayan bir örnek olarak gösterildi.

Salı gecesi oynanan Avusturya karşılaşmasında ise Ferdi'yi 8 kulübün temsilcileri tribünden canlı gözle takip etti. Avusturya karşısında en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan, en çok sahipsiz top kazanan oyuncu olan Ferdi, scoutları kendisine hayran bıraktı.

Sporx'te yer alan habere göre; 42 kilometreyle dördüncü maçlar sonunda EURO 2024'ün en çok koşan futbolcusu olan 24 yaşındaki sol beki, tribünden 8 kulübün scoutları izledi.

 İşte o takımlar:

Stuttgart
Bayer Leverkusen
Arsenal
West Ham United
Fulham
Wolverhampton
Atletico Madrid
Valencia

Ferdi Kadıoğlu'nun EURO 2024'te sergilediği performans sonrasında taliplerinin ve bonservisinin artması Borussia Dortmund'a transferde geri adım attırdı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre; Dortmund, Fenerbahçe'nin istediği miktarı çok buldu ve bu nedenle transferden vazgeçti.

Fenerbahçe, Ferdi için 35 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinan Ateş'in annesi beyanı sırasında fenalaştı duruşmaya ara verildi Ayşe Ateş böyle bağırdı
Sinan Ateş'in annesi beyanı sırasında fenalaştı duruşmaya ara verildi Ayşe Ateş böyle bağırdı
KPSS lisans sınav yerleri açıklandı (2024 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama)
KPSS lisans sınav yerleri açıklandı (2024 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama)
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
A Milli Basketbol takımı Fransa'dan 50 sayı fark yedi
A Milli Basketbol takımı Fransa'dan 50 sayı fark yedi
Trump, rakibi Biden'ın başkanlık yarışından çekileceğini iddia etti
Trump, rakibi Biden'ın başkanlık yarışından çekileceğini iddia etti
Balıkesir'de feci kaza ağaca çarparak durabildi 2 ölü 6 yaralı
Balıkesir'de feci kaza ağaca çarparak durabildi 2 ölü 6 yaralı
Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
ABD'den Ukrayna'ya dev silah paketi yardımı
ABD'den Ukrayna'ya dev silah paketi yardımı
Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi
Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın acı günü
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın acı günü
Yılın ilk yarısında en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Yılın ilk yarısında en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadına hapis ve para cezası
Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadına hapis ve para cezası