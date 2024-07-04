Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi!

EURO 2024'te gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve birçok ilke imza atan Ferdi Kadıoğlu'nu 8 kulübün temsilcisi tribünden izledi. Ferdi'yi takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte milli futbolcuyu izleyen kulüpler ve istenen bonservis bedeli...

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Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu göz kamaştıran performansıyla EURO 2024'ün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Dev turnuvada sergilediği oyunla Avrupa'nın önemli kulüplerini de peşine takan milli futbolcu İspanyol basınının manşetlerini süsledi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun durumu, EURO 2024'te eşi benzeri olmayan bir örnek olarak gösterildi.

Salı gecesi oynanan Avusturya karşılaşmasında ise Ferdi'yi 8 kulübün temsilcileri tribünden canlı gözle takip etti. Avusturya karşısında en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan, en çok sahipsiz top kazanan oyuncu olan Ferdi, scoutları kendisine hayran bıraktı.

Sporx'te yer alan habere göre; 42 kilometreyle dördüncü maçlar sonunda EURO 2024'ün en çok koşan futbolcusu olan 24 yaşındaki sol beki, tribünden 8 kulübün scoutları izledi.

İşte o takımlar:

Stuttgart

Bayer Leverkusen

Arsenal

West Ham United

Fulham

Wolverhampton

Atletico Madrid

Valencia

Ferdi Kadıoğlu'nun EURO 2024'te sergilediği performans sonrasında taliplerinin ve bonservisinin artması Borussia Dortmund'a transferde geri adım attırdı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre; Dortmund, Fenerbahçe'nin istediği miktarı çok buldu ve bu nedenle transferden vazgeçti.

Fenerbahçe, Ferdi için 35 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.