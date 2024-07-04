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MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması

MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücreti ile ilgili olarak, "2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanacak 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinden sonra yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik ücreti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tuğamiral Aktürk, yapılan düzenleme ile birlikte bedelli askerlik ücretinin memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin giderildiğini belirtti.

Toplantıda konuşan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacaktır" dedi. Bu açıklama, bedelli askerlik ücretinin güncellenmesi konusunda resmi adımların atılacağını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini işaret ediyor.

Bedelli askerlik ücretinin belirlenmesinde önemli bir kriter olan enflasyon verileri de gündemin önemli başlıklarından biri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamları doğrultusunda, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 19,30 oranında zam yapılacağı duyurulmuştu. Bu zam oranıyla birlikte, bedelli askerlik ücretinin 182 bin 609 TL'den 217 bin 852 TL'ye yükseldiği açıkladı.

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