Emekli ve memurun zamlı maaşı hesaplara ne zaman yatacak?

TÜİK'in haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerine yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerine (4c) ise yüzde 19,31 oranında zam yapılacak. Zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte, emekli maaşlarına ne zaman yansıyacağı da merak konusu oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları tahsis numarasına göre ödeniyor. Emeklilerin maaşları son rakamlarına göre sıralı bir şekilde yatacak. Memur maaşlarının zammının ise temmuz ayı içinde yatması bekleniyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu verilerle birlikte emekli, memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları da netleşti. TÜİK'e göre, enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 artış gösterdi. Bu artış, yılın ilk altı ayında enflasyonun yüzde 24,73 olarak gerçekleşmesine neden oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 24,73 ZAM

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin temmuz zammı, altı aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. TÜİK’in verilerine göre, altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak kaydedildi. Bu durumda, işçi, tarım işçisi ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak, ekonomi yönetimi enflasyonu dikkate alarak bir refah payı artışı yapmazsa, bu oran değişebilir.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 19,31 ZAM

Memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkının birleşimi ile hesaplanıyor. Temmuz 2024'ten itibaren memur ve memur emeklilerinin maaş ve ücretlerine yüzde 10 oranında bir artış öngörülmüştü. Bunun üzerine altı aylık enflasyon farkından doğan yüzde 9,31 eklenerek, memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 19,31 olarak belirlendi.

ZAMLI MAAŞLARIN ÖDEME TARİHİ

Zamlı emekli maaşlarının ve memur maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu. Temmuz ayının ilk haftasında zam oranları kesinleşecek ve zamlı maaşların temmuz ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak, resmi bir ödeme takvimi henüz açıklanmadı.

SSK (4A) EMEKLİLERİNİN ÖDEME TAKVİMİ

SSK (4A) emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre farklı günlerde ödeniyor:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar için: 17 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar için: 18 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar için: 19 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar için: 20 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar için: 21 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar için: 22 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar için: 23 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar için: 24 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar için: 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar için: 26 Temmuz

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLERİNİN ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur (4B) emekli maaşları da tahsis numarasının son rakamına göre farklı günlerde ödeniyor:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar için: 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar için: 26 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar için: 27 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar için: 28 Temmuz

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ÖDEME TAKVİMİ

Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşlarının ödeme tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak zam oranlarının temmuz ayının ilk haftasında kesinleşmesiyle birlikte, zamlı maaşların temmuz ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.