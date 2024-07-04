İflas bayrağı çeken şirket sayısı giderek artıyor!

İflas eden şirket sayısı her geçen gün artıyor. Bu yılın ilk altı aylık döneminde konkordato başvuruları hızla yükseldi. Ekonomik zorluklarla baş edemeyen şirketler teker teker iflas bayrağını çekiyor. Sadece 6 ayda 605 şirket konkordato başvurularında geçici mühlet kararı aldı.

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Finansal sorunları olan şirketler teker teker iflas bayrağını çekmeye devam ediyor. Enerji krizi, faiz oranları şoku ve müdahale edilemeyen enflasyon iflas dalgasını tetikledi.

Firmalar, ekonomik krizleri hasarsız şekilde atlamadı. Ticari iflaslarda rekor yaşandı.

Aylık bazda konkordato başvuruları, son 3 ayda 100’ün üzerinde geldi. 275 konkordato başvurusu reddedildi

Bu yılın ilk altı aylık döneminde konkordato başvurularında geçici mühlet kararı verilen şirket sayısı 605’e ulaştı.

Konkordatoların freni boşaldı

Ticaret arenasında boy göstermiş şirketler ekonomik krize yenilmeye devam ediyor. İflasını vererek bu sahneden ayrılan şirket sayısı her geçen gün artıyor. Konkordato talebi çığ gibi büyüdü.

Ekonomim'de yer alan habere göre, aylık bazda konkordato başvuruları, son 3 ayda 100’ün üzerinde geldi.

Bu yılın ilk yarısında konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 2023’ün tamamını geçti.

Nisanda 105, mayısta 172 olan konkordato sayısı, haziranda 114 oldu.

Geçen ay konkordato kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 43, ret kararı verilen dosya sayısı da 42'ye çıktı.

4 firma için iflas, 3 firma için de tasdik kararı verildi.

Ocak-Haziran dönemine bakıldığında da, toplamda 605 adet konkordato geçici mühlet kararı verildi.

Geçen yılın tamamında konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 519 olmuştu.

Mahkemeler yılın ilk yarısında 48 dosyaya iflas kararı verdi.

En fazla konkordato kararı alınan sektörler tekstil ve inşaat oldu.

Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde toplam 48 konkordato kararı alınırken, inşaat sektöründe 44 konkordato kararı alındı.

Son 2 yılda yaşanan finansman darboğazı ve işletme sermayesi yetersizliği birçok firmanın belini büktü.

Finansal problemlerin ağırlaşmasıyla son yıllarda iflas bayrağı çeken bazı Türk şirketleri şöyle;

Zeki Triko 2021 yılında icradan satılmasıyla iflas etti.

80’den fazla mağazası bulunan Sevenhill’se 2015 yılında hayatımızdan çıktı.

RodiMood 2013 yılında iflas etti.

Ulusoy Ulaşım 2019 yılında iflas bayrağını çekti.

2020 yılında Yörsan iflas etti.

Borajet 2017 ve Atlasglobal 2021 yılında yaşadığı sıkıntılara göğüs göremedi.

Kuyumculuk firması Goldaş da iflas edenler arasında.

İnci Deri, Tekin Acar Kozmetik, Lunch Box, Beta Ayakkabı, Hakan Çanta, Fleetcorp, Haan.gar Ayakkabı, Askam, Abbate, Uzel Traktör, Coşgun Süt Ürünleri, Hacı Sayid, Asdin Tekstil, Aygün Alüminyum ve Detur diğer iflas eden Türk firmalar.