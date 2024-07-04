BIST 10.715
DOLAR 32,57
EURO 35,26
ALTIN 2.468,95
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis kararı

Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis kararı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 29 yaşındaki ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine 2022 yazında katılan ve gösterdiği performansla ekibimizin bu süreçteki başarılarının en önemli parçalarından biri olan Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2026-2027 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Nigel Hayes-Davis'e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'dan otomobilde Çin istilasına karşı ilave vergi önlemi
Avrupa'dan otomobilde Çin istilasına karşı ilave vergi önlemi
Emekli ve memurun zamlı maaşı hesaplara ne zaman yatacak?
Emekli ve memurun zamlı maaşı hesaplara ne zaman yatacak?
UEFA'dan skandal hata! Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi
UEFA'dan skandal hata! Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi
Erdoğan-Al Sani görüşmesinin detayları belli oldu
Erdoğan-Al Sani görüşmesinin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım kararı! Hepsini iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım kararı! Hepsini iptal etti
Ardahan ve Iğdır'da rüşvet operasyonu: 32 gözaltı
Ardahan ve Iğdır'da rüşvet operasyonu: 32 gözaltı
Bu hafta 10 film vizyona girecek
Bu hafta 10 film vizyona girecek
Türkiye – Hollanda maçının hakemi açıklandı
Türkiye – Hollanda maçının hakemi açıklandı
Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi!
Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi!
Sinan Ateş'in annesi beyanı sırasında fenalaştı duruşmaya ara verildi Ayşe Ateş böyle bağırdı
Sinan Ateş'in annesi beyanı sırasında fenalaştı duruşmaya ara verildi Ayşe Ateş böyle bağırdı
KPSS lisans sınav yerleri açıklandı (2024 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama)
KPSS lisans sınav yerleri açıklandı (2024 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama)
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi