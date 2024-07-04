Nez ile aşk yaşayan Rüştü Onur Atilla, eski eşi 'boşanmayı ben istemedim' deyince çıldırdı: Zayıfladım diye...
Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 10 yıllık evliliğini noktalamış ve kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız'ın "Boşanmayı ben istemedim" açıklamalarının ardından sessizliğini bozdu.
Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı. Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, şarkıcı Nez ile tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etti.
İlişkileri hakkındaki kötü yorumlar sonrası sessizliğini bozan Atilla, "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ve kız arkadaşım bu hak ediyor..." demişti.
Nez de kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve "Boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi bu konuda mutlu edemeyeceğim. Aksini kimse ispat edemez. Evlilikler bitebilir. Lütfen günah keçisi olarak özellikle kadınları kullanmayın. Hiç kimse kimsenin yuvasını bozamaz. Beni günah keçisi yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.
Eski eş konuştu: Boşanmayı ben istemedim
Tüm bu yaşananların ardından Atilla'nın eski eşi ve iki oğlunun annesi Sinem Ayyıldız da sessizliğini bozmuştu. Ayyıldız, "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım. Herkes tarafından kabul görmüş malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı ve kararında net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Tek taraflı elden bir şey gelmiyor. Benim adıma herkes konuşuyor, karşı taraf da hak ettiği muameleyi görüyor. Bende az da olsa teselli bulabiliyorum böylece" dedi.