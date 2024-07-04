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Denizli'de 1295 internet sitesine erişim engellendi

Denizli'de 1295 internet sitesine erişim engellendi

Denizli'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 1295 internet adresine erişim engellendi.

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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

Yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 1295 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek bu adresler erişime kapatıldı.

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