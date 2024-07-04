BIST 10.875
DOLAR 32,58
EURO 35,28
ALTIN 2.470,81
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'dan açıklamalar
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'dan açıklamalar
Fatma Şahin, Türkiye'nin ilk 'Fair Play Annesi' seçildi
Fatma Şahin, Türkiye'nin ilk 'Fair Play Annesi' seçildi
Emine Erdoğan Astana'da yetimhane ziyaret etti
Emine Erdoğan Astana'da yetimhane ziyaret etti
Özgür Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle ilgili açıklama
Özgür Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle ilgili açıklama
Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e roket yağdırdı
Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e roket yağdırdı
İsrail ordusu Gazze'de sivillerin sığındığı okulu bombaladı: 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
İsrail ordusu Gazze'de sivillerin sığındığı okulu bombaladı: 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Bursa'da yaşlı adam ortalığı birbirine kattı! Polisi bıçakladı, biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Bursa'da yaşlı adam ortalığı birbirine kattı! Polisi bıçakladı, biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş duruşmada cinayetle ilgili MHP'li iki siyasetçinin ismini verdi
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş duruşmada cinayetle ilgili MHP'li iki siyasetçinin ismini verdi
Denizli'de 1295 internet sitesine erişim engellendi
Denizli'de 1295 internet sitesine erişim engellendi
Mossad davasında istenen ceza belli oldu
Mossad davasında istenen ceza belli oldu
Çanakkale'de bir baba, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti
Çanakkale'de bir baba, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti
MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması