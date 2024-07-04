İngiltere sandık başında: Halk Muhafazakârları göndermeye hazırlanıyor

İngiltere bugün genel seçim için sandık başında. Halkın, Muhafazakârların 14 yıllık iktidarına son vermesi bekleniyor. İşçi Partisi muhalefet lideri Keir Starmer'ın, Rishi Sunak yerine yeni başbakan olarak Downing Street'e yerleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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İngiltere'de genel seçimler için oy verme işlemi bu sabah başladı. Kamuoyu yoklamalarına göre seçimler, Muhafazakâr Parti'nin 14 yıllık iktidarına son verecek. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başladı.

Sandıklar saat 22:00'ye (TSİ 00.00) kadar açık olacak ve İngiltere, İskoçya ve Galler'de ilk kez genel seçimlerde seçmenlerin şahsen oy kullanmadan önce fotoğraflı kimlik belgesi ibraz etmeleri gerekecek.

Kuzey İrlanda, seçmen kimliğini 2002 yılında uygulamaya koymuştu.

Toplamda 4 bin 515 aday, 650 sandalyeli Avam Kamarası'na girmek için yarışacak.

Oy verme işleminin bitiminden itibaren seçim bölgelerinden tek tek sonuçların gelmesi beklenirken, mecliste oluşacak genel tablonun ise 5 Temmuz sabah saatlerinde netleşeceği tahmin ediliyor.

Başbakan Rishi Sunak ve eşi Akshata Murty, erken saatlerde oylarını kullandı.

Seçimlerin, Rishi Sunak'ın başbakanlığına son vermesi bekleniyor. İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın yeni başbakan olarak Downing Street'e yerleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Merkez sol İşçi Partisi'nin 2005'ten bu yana ilk genel seçimini tarihi oranlarda kazanacağı tahmin edilirken, seçim akşamı yapılan anketlerin hepsi de İşçi Partisi'nin şimdiye kadarki en büyük zaferini öngörüyor.

Starmer, eşi Victoria Starmer ile Londra'da oyunu kullandı.

İşçi Partili lider, oy kullanırken yaptığı açıklamada seçmenlere, "Bugün Britanya yeni bir sayfa açabilir. Muhafazakârların yönetiminde beş yıl daha geçiremeyiz. Ancak değişim sadece İşçi Partisi'ne oy verirseniz gerçekleşecektir" dedi.

Çok sayıda seçmen oyunu kullanmaya köpekleri ile birlikte geldi. Köpekler, sandık merkezlerinde eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Hayvan hakları savunucuları da oy kullanma merkezlerinin önündeydi.

Kürk ticaretinin sona ermesini isteyen bir hayvan hakları aktivisti, üstünde ayı kostümü ile Başbakan seçilmesi beklenen İşçi Partisi lideri Keir Starmer'a seslendi.

Aktivistin elinde tuttuğu kağıtta, "Sir Keir, deri̇mi̇ kurtarın, suni̇ kürk şapkalara oy veri̇n" ifadeleri yer aldı.