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İŞKUR 12 şehirde 1804 işçi personel alımı yapacak!

İŞKUR 12 şehirde 1804 işçi personel alımı yapacak!

İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) çevresinde personel alımı yapacak. Eleman alımı yapılacak kadrolar da şekillendi. İŞKUR kapsamında tam 12 şehirdeki kamu kurumlarına 1804 işçi personel alımı gerçekleşecek. Son başvuru tarihi 6 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

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 İş arayanlar için Türkiye İş Kurumu, yeni iş ilanını açıkladı. İŞKUR, 12 şehirdeki kamu kurumlarına 1804 işçi personel alımı yapacak.

Başvuru şartları ve son başvuru tarihi belli oldu.

İş arayan vatandaşlar içim müjdeli haber geldi. Ülke genelindeki kamu kurumlarına eleman alımı gerçekleşecek.

İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre 12 şehirde kamu kurumlarına 1804 işçi personel alımı yapılacak.

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1804 kişilik yeni bir istihdam alanı açıldı. Mesleki deneyim kazandırmak amacıyla düzenlenen TYP ile  şartları sağlayan herkes başvuruda bulunabilecek.

Son başvuru tarihi 6 Temmuz olacak.

Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya Alo 170 çağrı merkezi aracılığıyla yapılacak.

TYP PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 25
Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 128
Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü: 14 (6 + 8)
Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü: 700
Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü: 20
Erzurum Aile ve Sosyal Politikaları İl Müdürlüğü: 48
Tunceli Mazgirt Kaymakamlığı: 10
Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 10
Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 32
İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 124
Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 38
Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü: 300
Gaziantep Şahinbey Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü: 300
Malatya İl Müftülüğü: 15
Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü: 35
Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: 5
Son Başvuru Tarihi Yaklaşıyor!

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