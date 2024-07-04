Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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İletişim Başkanlığı görüşmenin detaylarına dair şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Belarus ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının etkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı durdurmak için atılması gereken adımlar bulunduğunu, sağlam bir barış zemini inşa edilmesi halinde savaşın durdurulabileceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barış için çaba göstermeye devam edeceğini, bu konuda her iki tarafla samimi temasların süreceğini belirtti."