Türkiye ve Suudi Arabistan'dan kritik anlaşma! Baykar ve Aselsan imzayı attı

Suudi devlet şirketi SAMI, Türk savunma şirketleri ile ortak üretim anlaşmaları imzaladı. Riyad, Aselsan ve İHA üreticisi Baykar'la işbirliği hedefliyor.

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Suudi Arabistan devletine ait silah ve savunma ekipmanları şirketi SAMI, Türk şirketleri ile yerinde üretim imkanlarının araştırılmasını öngören 3 ayrı mutabakat zaptı imzaladı.

BAYKAR İÇİN ÜRÜN GELİŞTİRECEK

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre SAMI, insansız hava aracı üreticisi Baykar için Krallık'ta üretim kapasitesi oluşturacak ve Baykar'a ürün geliştirecek.

ASELSAN İLE DE ANLAŞMA YAPILDI

Ayrıca Aselsan ile yapılan benzer anlaşmaya göre iki şirket, Krallık topraklarında ortak savunma teknolojileri geliştirmek üzere işbirliği hedefliyor. SAMI, küresel uzay sektörünün hizmetine sunulmak üzere yeni teknolojiler geliştirme amacıyla Türk uzay şirketi Fergani ile de bir ön anlaşma imzaladı.

HALUK GÖRGÜN DE İMZA TÖRENİNE KATILDI

DW Türkçe'nin aktardığına, somut bir üretim veya satış hedefi içermeyen, niyet beyanı niteliğindeki anlaşmalar, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman el-Suud ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katıldığı törenle imzalandı.

Görgün sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "İki tarafın uzun vadeli stratejik ortaklık konusunda uzlaşı içinde olduğunu görmekten çok memnun olduk. İki ülkenin şirketleri bu imzalarla güçlerini birleştirmek için önemli bir adım attı" dedi.

Konuk Bakan da sosyal medya sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyük savunma şirketlerinin CEO'ları ile, "Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde işbirliği olanaklarını görüştüğünü" söyledi.