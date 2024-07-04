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Ali Koç: Kulüpler Birliği başkanlığını bırakacağım

Ali Koç: Kulüpler Birliği başkanlığını bırakacağım

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, 'Artık taze bir kana ihtiyaç var.' diyerek, gelecek hafta yapılacak seçimle görevini yeni başkana devredeceğini açıkladı.

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Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanını belirlemek üzere düzenlenen toplantı sona erdi. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen bu toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'deki diğer kulüplerin başkanları veya temsilcileri katıldı.

"Kulüpler Birliği Vakfında artık taze bir kana ihtiyaç var"

Toplantı sonrası konuşan Ali Koç, başkanlık kararı hakkında toplantıya katılan herkesten görüşlerinin alındığını ifade ederek, gelecek hafta yeni başkanın seçileceğini söyledi.

Başkanlık görevini sürdürme ihtimali hakkında ise Koç, "Benim ikinci dönemim. Bence Kulüpler Birliği Vakfında artık taze bir kana ihtiyaç var. O yüzden gelecek hafta yeni başkanımızı açıklayacağız." dedi.

Başkanlık için öne çıkan isimler hakkında ise Ali Koç, "Konuştuğumuz isimler üzerinde onların da ricasıyla hiç bir ismin telaffuz edilmemesinin uygun olacağına karar verildi." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat: "Önceliğim Beşiktaş"

Toplantı sonrası konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ise "Beni aday gösteren adaylar oldular ama önceliğim Beşiktaş." diye konuştu.

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