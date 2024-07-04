BIST 10.873
DOLAR 32,54
EURO 35,29
ALTIN 2.467,22
HABER /  SPOR

UEFA Jude Bellingham'a 1 maç men cezası verdi

UEFA Jude Bellingham'a 1 maç men cezası verdi

UEFA Disiplin Komitesi, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İngiltere ile Slovakya arasında oynanan maçta attığı gol sonrası yaptığı hareket nedeniyle Jude Bellingham'a 1 maç men cezası verdi.

Abone ol

UEFA, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'ya attığı golün ardından yaptığı hareket nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham hakkında soruşturma başlatmıştı.

UEFA Disiplin Komitesi, Bellingham'a yaptığı hareket sebebiyle 1 maç men cezası verildiğini açıkladı. 21 yaşındaki oyuncu, İngiltere'nin 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da, İsviçre ile oynayacağını çeyrek final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Montella: Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreğidir
Montella: Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreğidir
Beşiktaş'ta ayrılık! Valentin Rosier ile Leganes anlaştı
Beşiktaş'ta ayrılık! Valentin Rosier ile Leganes anlaştı
Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
29 ilde FETÖ operasyonu: 108 şüpheli yakalandı!
29 ilde FETÖ operasyonu: 108 şüpheli yakalandı!
Togg, yılın ilk yarısında elektrikli otomobil pazarının lideri oldu
Togg, yılın ilk yarısında elektrikli otomobil pazarının lideri oldu
Türkiye ve Suudi Arabistan'dan kritik anlaşma! Baykar ve Aselsan imzayı attı
Türkiye ve Suudi Arabistan'dan kritik anlaşma! Baykar ve Aselsan imzayı attı
Michy Batshuayi, formayı giydi! İşte numarası
Michy Batshuayi, formayı giydi! İşte numarası
Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babasının cenazesi defnedildi
Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babasının cenazesi defnedildi
İngiltere sandık başında: Halk Muhafazakârları göndermeye hazırlanıyor
İngiltere sandık başında: Halk Muhafazakârları göndermeye hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'dan ayrıldı
Aytaç Durak hastaneye kaldırıldı
Aytaç Durak hastaneye kaldırıldı
İŞKUR 12 şehirde 1804 işçi personel alımı yapacak!
İŞKUR 12 şehirde 1804 işçi personel alımı yapacak!