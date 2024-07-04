CHP'li Erdal Beşikçioğlu 1 milyar TL borçlanma yetkisi aldı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 1 milyar TL borçlanma yetkisi aldı. Belediye kasasını boşalttığı iddia edilen CHP'li Beşikçioğlu, henüz kayda değer bir icraat ortaya koymadı.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 56.61 oy oranıyla Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu borçsuz olarak devraldığı belediyeden 1 milyar TL borçlanma yetkisi aldı.

ENVER DEMİREL BELEDİYEYİ BORÇSUZ DEVRETTİ

Öte yandan 2019'da verdiği vaatlerin tamamını yerine getiren Enver Demirel, belediyeyi borçsuz olarak CHP'li Erdal Beşikçioğlu'na teslim etmişti.

Geçtiğimiz nisan ayında CHP Genel Merkezi'nde başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştay"ında Etimesgut Belediyesi'nin borcu olmadığı ifade eden Beşikçioğlu, "Söylenecek bir şey yok. Enver Bey bize belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim etti. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu manada şanslı belediyelerden biriyiz" sözlerini sarf etmişti.

CHP'NİN ESKİ AVUKATINDAN BEŞİKÇİOĞLU'NA TEPKİ

Eski oyuncu Beşikçioğlu'na tepki gösteren CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Belediyeyi borçsuz teslim aldığını bizzat muhterem ikrar etmişti!

Demek ki "beşik" gibi sallamış!

Türkiyenin esas karadeliği belediyelerdir!

Denk bütçe zarurettir!"

"HİÇBİR VAADİM YOK BEN SİZE SEVGİYİ VADEDİYORUM"

Oyuncu kimliğiyle tanınan Beşikçioğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde, "Benim hiçbir vaadim yok. Ben size sevgiyi vadediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

3 AYLIK PERFORMANS: KONSER, FESTİVAL VE EĞLENCE

Beşikçioğlu 3 aylık başkanlık sürecinde marjinal şarkıcıların ücreti karşılığında sahne aldığı özel konserler, festivaller ve benzeri eğlence organizasyonlarıyla dikkat çekiyor.

KAYNAK: HABER7