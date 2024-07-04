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ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu ile görüştü: Ateşkes yok!

ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu ile görüştü: Ateşkes yok!

İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşmede ABD Başkanı Biden'a İsrail'in "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Gazze'deki saldırılara devam edeceği mesajını verdi.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 700'ü çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli yaşamını yitirdi, 87 bin 266 kişi de yaralandı.

Halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler, kamplar ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Netanyahu "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Biden'ı tebrik etti.

Netanyahu, Biden'ı Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı müzakerelere İsrail'den bir heyet gönderme kararına ilişkin bilgilendirdi.

Gazze'ye saldırılar devam mesajı

Görüşmede ayrıca Netanyahu, Biden'a İsrail'in "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Gazze'deki saldırılara devam edeceği mesajını verdi.

İsrail- Filistin arasında esir takası

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan dün yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söylediği aktarılmıştı.

Netanyahu, Hamas'ın yanıtı değerlendireceğini söylemişti

Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtını ele almak için bugün Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı bildirilmişti.

İsrail basını, Netanyahu'nun, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den bir heyet göndermeyi kararlaştırdığını duyurmuştu.

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