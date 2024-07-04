Almanlar'dan 'Merih Demiral' operasyonu! '2 maç men...'

Alman Bild Gazetesi, Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı "Bozkurt" işareti nedeniyle UEFA tarafından 2 maç men cezası alacağını iddia etti, ancak TFF bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ve savunma sürelerinin devam ettiğini belirtti.

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Alman Bild Gazetesi, manşetinden okuyucularına duyurduğu haberde; A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı "Bozkurt" işareti nedeniyle UEFA tarafından 2 maç men cezası alacağını iddia etti.

Almanlar, UEFA'ya yön vermeye çalışıyor!

UEFA'nın henüz resmi bir açıklama yapmamasına rağmen önden servis ettikleri bu haberle Almanlar, Avrupa futbolunu yönetenlere yön vermeye çalıştı.

TFF'den açıklama geldi!

Öte yandan TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada: "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, “Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi” şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.