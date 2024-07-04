BIST 10.873
DOLAR 32,56
EURO 35,32
ALTIN 2.467,82
HABER /  SPOR

Almanlar'dan 'Merih Demiral' operasyonu! '2 maç men...'

Almanlar'dan 'Merih Demiral' operasyonu! '2 maç men...'

Alman Bild Gazetesi, Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı "Bozkurt" işareti nedeniyle UEFA tarafından 2 maç men cezası alacağını iddia etti, ancak TFF bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ve savunma sürelerinin devam ettiğini belirtti.

Abone ol

Alman Bild Gazetesi, manşetinden okuyucularına duyurduğu haberde; A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı "Bozkurt" işareti nedeniyle UEFA tarafından 2 maç men cezası alacağını iddia etti.

Almanlar, UEFA'ya yön vermeye çalışıyor!

UEFA'nın henüz resmi bir açıklama yapmamasına rağmen önden servis ettikleri bu haberle Almanlar, Avrupa futbolunu yönetenlere yön vermeye çalıştı.

TFF'den açıklama geldi!

Öte yandan TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada: "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, “Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi” şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 1 şehit
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 1 şehit
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var
Putin: Ukrayna'da anlaşma sağlanmadan ateşkes yok! Erdoğan'ı da örnek gösterdi
Putin: Ukrayna'da anlaşma sağlanmadan ateşkes yok! Erdoğan'ı da örnek gösterdi
CHP'li Erdal Beşikçioğlu 1 milyar TL borçlanma yetkisi aldı
CHP'li Erdal Beşikçioğlu 1 milyar TL borçlanma yetkisi aldı
Ndombele transferi resmen açıklandı!
Ndombele transferi resmen açıklandı!
ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu ile görüştü: Ateşkes yok!
ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu ile görüştü: Ateşkes yok!
Ali Koç: Kulüpler Birliği başkanlığını bırakacağım
Ali Koç: Kulüpler Birliği başkanlığını bırakacağım
UEFA Jude Bellingham'a 1 maç men cezası verdi
UEFA Jude Bellingham'a 1 maç men cezası verdi
Montella: Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreğidir
Montella: Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreğidir
Beşiktaş'ta ayrılık! Valentin Rosier ile Leganes anlaştı
Beşiktaş'ta ayrılık! Valentin Rosier ile Leganes anlaştı
Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
29 ilde FETÖ operasyonu: 108 şüpheli yakalandı!
29 ilde FETÖ operasyonu: 108 şüpheli yakalandı!