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Özgür Özel açıkladı! Esad ile temaslarımız oldu, Suriye'ye gideceğim

Özgür Özel açıkladı! Esad ile temaslarımız oldu, Suriye'ye gideceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Esad ile temaslarımız oldu. Temmuz ayı içerisinde Lübnan üzerinden gideceğim. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup bu sorunu çözeceğiz" dedi.

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Türkiye'nin gündeminde geniş yer edinen Kayseri olaylarının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz gün Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanılan Suriye uyruklu I.A.'nın, 7 yaşındaki Suriyeli yeğenini taciz ettiği görüntüler şehri karıştırdı..

Tacizci I.A. tutuklanırken, Suriyeli çocuk üzerinden bir provokasyonun fitili ateşlendi.

Suriye'de de sıçrayan olaylar sonrası, yurt genelinde Suriyeli sığınmacılara karşı provokatif bir takım eylemler gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamasında "Gün Esad’la, Erdoğan’ın diyalog günüdür. Masa kurulacak sorun konuşulacak çözüm üretilecek" demişti.

Bunun üzerine CHP harekete geçti.

"Temmuz ayı içerisinde Suriye'ye gideceğim"

KRT TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, yakın bir zamanda bir heyet ile Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret yapacağını açıkladı.

Özel, şunları söyledi:

Esad ile temaslarımız oldu. Temmuz ayı içerisinde Lübnan üzerinden Suriye'ye gideceğim. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup bu sorunu çözüp -Avrupa'dan kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim- bu konuda en büyük kampanyayı da yapacağız.

Yeter ki Türkiye'de sığınmacı meselesinden kurtulmak üzere herkes iradesini göstersin. Kayseri benzeri olayların yaşanmasının endişesiyle de bu meselenin çözülmesi lazım.

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