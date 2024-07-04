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Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana ziyareti sonrası yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana ziyareti sonrası yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi ve AK Parti İstanbul İl Başkanı tarafından karşılanan Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ve bazı bakanlar eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi.

Özel uçak "TC CAN" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.

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