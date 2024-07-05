'Ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımı yapan kişi çocuk çıktı

İçişleri Bakanlığı, Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarma çağrısı yapan sosyal medya hesabının 14 yaşındaki E.P. tarafından yönetildiğini ve E.P.'ye gerekli işlemlerin yapıldığını açıkladı. Ayrıca, bu hesabın Suriyelilerin kimlik bilgilerini de paylaştığı belirtilerek, karışıklık çıkarmak isteyenlerin adalete teslim edileceği vurgulandı.

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İçişleri Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından, "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" ifadelerinin kullanıldığı paylaşım ile ilgili açıklama yayınladı.

Ayaklanma paylaşımını yapan 14 yaşında çocuk çıktı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda *"Ayaklanış#Türkiye"* isimli bir sosyal medya hesabından bugün, 'Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir. Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır.

E.P.'ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır.

Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir" denildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda;



*"Ayaklanış#Türkiye"* rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, “Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür.



Yapılan incelemede… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 4, 2024

Türkiye'deki Suriyelilerin kişisel bilgileri ırkçı provokatörlerin eline nasıl geçti?

Kayseri’de Suriyeli mültecilerin evlerine ve işyerlerine yönelik gerçekleşen saldırılar Hatay, Gaziantep gibi kentlere de yayıldı.

Irkçı saldırılarda Antalya’nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki Suriyeli Ahmed bıçaklanarak öldürüldü, arkadaşları ise ağır yaralandı.

Kayseri'de kanlı provokasyonu başlatan ve olayları körükleyen ırkçı gruplar şimdi de Türkiye'deki Suriyelileri fişlemeye başladı.

Telegram üzerinden organize olan ırkçı gruplar, Türkiye'de yaşayan 3 milyon 313 bin 701 Suriyelinin pasaport bilgisini şehir ve açık adres halinde paylaşarak yeni bir kaos planını devreye soktu.

Mahrem kişisel bilgilerin sokakları alevlendirmek isteyen provokatörlerin eline nasıl geçtiği merak ediliyor.