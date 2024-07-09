Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı iddiası: Kazandığım parayı ilk gün elimden alıyordu

Nagehan Alçı, boşandığı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gündem olacak açıklamalarda bulundu. Alçı, "Korkunç hakaretler, mesajlar, fiziksel şiddet uyguluyordu. Eve polis çağırdım. Benim kazandığım parayı ilk gün elimden alıyordu." dedi.

Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı 10 ay önce boşandı ama aralarındaki kavga tüm hızıyla sürüyor.

Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında geçtiğimiz haftalarda hem ceza hem de 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açan Alçı, çarpıcı bir iddiada bulundu.

Nevşin Mengü'ye konuşan Alçı, "Benim kazandığım parayı ilk gün Rasim benim elimden alıyordu." dedi.

Rasim'in kendisine "sen anlamazsın paradan" dediğini belirten Alçı, parayı onun hesabına yatırdığını söyledi.

Alçı, "niye yatırdın?" diye soran Mengü'ye "kurtulamam" yanıtını verdi.