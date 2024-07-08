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Komandolar'dan nefes kesen operasyon! PKK'nın inlerine giriyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları sayesinde sınır güvenliği güçlenirken, Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı'na ait komandoların zorlu araziye iniş anlarını "Kilit kapanıyor" notuyla paylaştı ve bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları devam ediyor...

Hem içeride hem de dışarıda yapılan operasyonlar, sonuç vermeye başladı.

Bu operasyonlar sayesinde, sınır güvenliğimiz daha güçlü şekilde sağlanıyor.

Terörle mücadele sürerken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir paylaşım geldi.

                        

MSB'nin sosyal medya hesabında, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin görüntü paylaşıldı.

'Kilit kapanıyor' notuyla paylaşılan görüntülerde, hava hücum harekatında tahliye halatı ile zorlu araziye inen Türk komandoları yer aldı.

Nefes kesen anın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

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