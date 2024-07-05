Gören telefonuna sarıldı! Göktaşının düşüş anı böyle görüntülendi

Akşam saatlerinde İstanbul ve çevre illerde görülen göktaşı düşüşü, vatandaşlarda heyecan uyandırdı. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçerken dikkat çeken göktaşı, Sakarya, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinde de gözlemlendi.

Akşam saatlerinde ortaya çıkan ve İstanbul ile çevre illerin birçok noktasında görülen göktaşı düşüşü görenleri heyecanlandırdı.

Özellikle göktaşının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzerinden geçtiği anlar dikkati çekti.

Sakarya’nın da birçok noktasında görülen göktaşı düşüşü Hendek ilçesindeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Vatandaşların merakla takip ettiği ışık hüzmesi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Göktaşının düşüş anı Bursa, Yalova, Kocaeli, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinden de görüldü.