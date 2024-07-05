BIST 10.852
DOLAR 32,66
EURO 35,44
ALTIN 2.511,53
GÜNCEL

Gören telefonuna sarıldı! Göktaşının düşüş anı böyle görüntülendi

Akşam saatlerinde İstanbul ve çevre illerde görülen göktaşı düşüşü, vatandaşlarda heyecan uyandırdı. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçerken dikkat çeken göktaşı, Sakarya, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinde de gözlemlendi.

Akşam saatlerinde ortaya çıkan ve İstanbul ile çevre illerin birçok noktasında görülen göktaşı düşüşü görenleri heyecanlandırdı.

Özellikle göktaşının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzerinden geçtiği anlar dikkati çekti. 

Sakarya’nın da birçok noktasında görülen göktaşı düşüşü Hendek ilçesindeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Vatandaşların merakla takip ettiği ışık hüzmesi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Göktaşının düşüş anı Bursa, Yalova, Kocaeli, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinden de görüldü. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İlham Aliyev, Hakan Fidan'ı kabul etti
İlham Aliyev, Hakan Fidan'ı kabul etti
Kırıkkale'deki yağış sele sebep oldu
Kırıkkale'deki yağış sele sebep oldu
Suriye'deki bayrak provokatörü yakalandı! Özür diledi
Suriye'deki bayrak provokatörü yakalandı! Özür diledi
İzmir'de sağanak etkili oldu kahvehaneyi su bastı vatandaşlar okey oyuna devam etti
İzmir'de sağanak etkili oldu kahvehaneyi su bastı vatandaşlar okey oyuna devam etti
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Barış Doster'in Merih Demiral çıkışı gündem oldu: Alnından öpüyorum
Barış Doster'in Merih Demiral çıkışı gündem oldu: Alnından öpüyorum
Fatma Şahin, Türkiye'nin ilk 'Fair Play Annesi' seçildi
Fatma Şahin, Türkiye'nin ilk 'Fair Play Annesi' seçildi
Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
Arda Güler kendisine pet şişe atanlara gol asisti ve asker selamıyla yanıt verdi
Arda Güler kendisine pet şişe atanlara gol asisti ve asker selamıyla yanıt verdi
Bayraktar TB3 SİHA bir testi daha geçti
Bayraktar TB3 SİHA bir testi daha geçti
Diyarbakırda ticari araçla hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Diyarbakırda ticari araçla hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı