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Kırıkkale'deki yağış sele sebep oldu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağışın yol açtığı sel nedeniyle bazı yollarda çökme ve hasar oluştu, Balışeyh ve Delice ilçesine bağlı köylerde de etkili olan selin ardından belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri temizlik ve yol açma çalışmaları başlattı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde etkili olan sağanakta bazı yollarda hasar oluştu.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle oluşan sel, bazı yollarda çökmeye neden oldu.

Balışeyh Belediyesi ekipleri selin getirdiği çamur nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yaptı.

Vatandaşlardan Mehmet Temizyürek, AA muhabirine, 6 ay içinde ikinci kez sel meydana geldiğini, bunu önleyecek altyapının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Önceki selde komşusunun evini su bastığını ve şu anda evde oturamadığını anlatan Temizyürek, "Ben de zarar gördüm, arabam vardı arabalarımın ikisi de burada su altında kaldı. Maddi zararımız oldu. Can kaybımız olmadı buna şükrediyoruz." diye konuştu.

Balışeyh ve Delice ilçesine bağlı bazı köylerde de sel etkili oldu. İl Özel İdaresi ekipleri sel nedeniyle trafiğe kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

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