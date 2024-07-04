BIST 10.732
DOLAR 32,56
EURO 35,25
ALTIN 2.468,60
GÜNCEL

Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'te destan yazan A Milli Futbol Takımımızın oyuncularını otel kapısında karşıladı. Bu esnada Cenk Tosun'un Büyükekşi'yi görmezden gelerek tokalaşmadan geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Son 16'da Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdıran A Milli Futbol Takımımız, cumartesi günü Hollanda'ya karşı oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli takımımız, cumartesi oynayacağı Hollanda maçını hazırlanırken futbolcuları otel kapısında karşılayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli oyuncu Cenk Tosun'un beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.

Büyükekşi'yi görmezden geldi

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk, kapının önünde durarak futbolcularla tek tek selamlaşan Büyükekşi'yi görmezden geldi. Tecrübeli forvet, Büyükekşi'nin arkasından dolanarak kendisiyle tokalaşmadan takım otobüsüne doğru gitti. Cenk'in o anları kısa sürede gündem oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan-Al Sani görüşmesinin detayları belli oldu
Erdoğan-Al Sani görüşmesinin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım kararı! Hepsini iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım kararı! Hepsini iptal etti
Ardahan ve Iğdır'da rüşvet operasyonu: 32 gözaltı
Ardahan ve Iğdır'da rüşvet operasyonu: 32 gözaltı
Bu hafta 10 film vizyona girecek
Bu hafta 10 film vizyona girecek
Türkiye – Hollanda maçının hakemi açıklandı
Türkiye – Hollanda maçının hakemi açıklandı
Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi!
Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi!
Sinan Ateş'in annesi beyanı sırasında fenalaştı duruşmaya ara verildi Ayşe Ateş böyle bağırdı
Sinan Ateş'in annesi beyanı sırasında fenalaştı duruşmaya ara verildi Ayşe Ateş böyle bağırdı
KPSS lisans sınav yerleri açıklandı (2024 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama)
KPSS lisans sınav yerleri açıklandı (2024 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama)
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
A Milli Basketbol takımı Fransa'dan 50 sayı fark yedi
A Milli Basketbol takımı Fransa'dan 50 sayı fark yedi
Trump, rakibi Biden'ın başkanlık yarışından çekileceğini iddia etti
Trump, rakibi Biden'ın başkanlık yarışından çekileceğini iddia etti
Balıkesir'de feci kaza ağaca çarparak durabildi 2 ölü 6 yaralı
Balıkesir'de feci kaza ağaca çarparak durabildi 2 ölü 6 yaralı