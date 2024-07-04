Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'te destan yazan A Milli Futbol Takımımızın oyuncularını otel kapısında karşıladı. Bu esnada Cenk Tosun'un Büyükekşi'yi görmezden gelerek tokalaşmadan geçmesi dikkatlerden kaçmadı.
Son 16'da Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdıran A Milli Futbol Takımımız, cumartesi günü Hollanda'ya karşı oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Milli takımımız, cumartesi oynayacağı Hollanda maçını hazırlanırken futbolcuları otel kapısında karşılayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli oyuncu Cenk Tosun'un beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.
Büyükekşi'yi görmezden geldi
Beşiktaş'ın yıldızı Cenk, kapının önünde durarak futbolcularla tek tek selamlaşan Büyükekşi'yi görmezden geldi. Tecrübeli forvet, Büyükekşi'nin arkasından dolanarak kendisiyle tokalaşmadan takım otobüsüne doğru gitti. Cenk'in o anları kısa sürede gündem oldu.