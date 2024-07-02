CHP'li Mahmut Tanal müftünün yolunu kesti, şov yapmak isterken rezil oldu

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yaz Kur'an kurslarının başlama günü olması nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere kursları gezen Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yolunu kesti. Üstenci cümlelerle müftüden hesap sormaya çalışan Tanal, "Benimle neden arabanın içinden konuşuyorsunuz, neden aşağı inmiyorsunuz? Cami saati değil, sen burada ne arıyorsun? Daha caminin yolunu bilmiyorsun" ifadelerini kullandı. Tanal kanalizasyon kokusu problemine ilişkin müftüden yanıt aradı.

Geçmişte askerlerin yolunu keserek ellerindeki belgelere el koymaya çalışan CHP'li Mahmut Tanal, bu kez de Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yolunu kesti.

Aracın önünde duran, daha sonra camdan müftüyü hedef alan Tanal,

"Benimle neden arabanın içinden konuşuyorsunuz, neden aşağı inmiyorsunuz?" şeklinde üstenci cümleler kullandı.

Müftünün nezaketen araçtan inerek ve Kur'an kurslarına ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu sırada Tolan'ın navigasyon cihazına bakarak yön bulmaya çalıştığı görüldü.

Tanal, "Cami saati değil, sen burada ne arıyorsun? Daha caminin yolunu bilmiyorsun" diye konuştu.

Tanal'ın kanalizasyon kokusu problemine ilişkin müftüden yanıt araması da dikkat çekti. 'Bu şehrin hali ne' diye soran Tanal, müftüden 'bana ne' cevabını aldı.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Müftü ne zamandan beri şehrin temizliğinden sorumlu?", "Mahmut Tanal harbiden beynin mi yok senin", "komedi" gibi yorumlar yaptı.