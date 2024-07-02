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MEDYA

"Cumhur İttifakı'nı istesem dağıtırım!" diyen Özgür Özel'e kötü haber! Yakında kendisini...

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin “AK Parti ile CHP arasında ittifak samimi dileğimizdir” sözlerini değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Erdoğan'a ‘Ya benimsin, ya kara toprağın’ diyor” ifadelerini kullandı.

 “Erdoğan’a partner değiştirmeyi teklif edersem, Cumhur İttifakı'nı dağıtırım” diyen Özgür Özel'in yaptığı açıklama ise evlere şenlik dedirtecek türden. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu sırtındaki hançer, Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısı bugünler unutmadık tabi.

O günlerde Özel, Kılıçdaroğlu giderken ağlasa da dağıttığı tek şey Kemal Kılıçdaroğlu idi. Hadi Özışık hepsini ve daha fazlasını değerlendirdi.

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