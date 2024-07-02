Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı böyle durdurdu: "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim"

Sultanbeyli'de Suriyelilere ait evleri basmaya çalışan kalabalık gruba engel olmak isteyen polis memuru "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim. Provokasyona gelmeyin" çağrısında bulunurken, yaşanan gerilim anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahsın akrabası olan 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmesinin ardından Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde meydana gelen olaylar tansiyonu iyiden iyiye yükseltti.

Suriyelilere yönelik tepkilerin sıçradığı bir başka il de İstanbul oldu. Sultanbeyli'de toplanan kalabalık grup Suriyelilere ait iş yeri ve evlere zarar vermek istedi.

Bir polis memurunun "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim. Provokasyona gelmeyin" sözleriyle geri püskürttüğü gençlerin oluşturduğu kalabalık grup dağılırken yaşanan gerilime ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.