BIST 10.682
DOLAR 32,54
EURO 35,11
ALTIN 2.464,54
GÜNCEL

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 89 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 89 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Manavgat ilçelerinde kente uyuşturucu sevk eden gruplar ile internet üzerinden uyuşturucu satan "torbacı" olarak tabir edilen kişilerin yakalanması için 51 ekip, 224 personel ve 3 narkotik madde arama köpeği ile eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 26 kilo 512 gram esrar, 20 kilo 973 gram eroin, 13 kilo 654 gram metamfetamin, 4 kilogram skunk, 1 kilo 185 gram kokain, 2 bin 829 ekstazi, 779 A4 maddesi, 39 kök kenevir, 15 hassas terazi, 5 tabanca, 3 tüfek, 194 fişek ile bir miktar para ele geçirildi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
Mert Günok'tan 90+4'te çeyrek finali getiren kurtarış!
Mert Günok'tan 90+4'te çeyrek finali getiren kurtarış!
Milli futbolcuların soyunma odasındaki sevinç görüntüleri beğeni topladı
Milli futbolcuların soyunma odasındaki sevinç görüntüleri beğeni topladı
Azerbaycan Türkü spiker, Mert Günok'un son saniye kurtarışını böyle anlattı
Azerbaycan Türkü spiker, Mert Günok'un son saniye kurtarışını böyle anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayseri'de kaos planı tezgahlandı, Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayseri'de kaos planı tezgahlandı, Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir!
CHP'li Mahmut Tanal müftünün yolunu kesti, şov yapmak isterken rezil oldu
CHP'li Mahmut Tanal müftünün yolunu kesti, şov yapmak isterken rezil oldu
İstanbul'da kafede oturan Arap turistlere tehdit! Bıçağı defalarca savuran kişi küfürler yağdırdı
İstanbul'da kafede oturan Arap turistlere tehdit! Bıçağı defalarca savuran kişi küfürler yağdırdı
Murat Kurum görevi devraldı: Bu adımları kararlılıkla atacağız!
Murat Kurum görevi devraldı: Bu adımları kararlılıkla atacağız!
"Cumhur İttifakı'nı istesem dağıtırım!" diyen Özgür Özel'e kötü haber! Yakında kendisini...
"Cumhur İttifakı'nı istesem dağıtırım!" diyen Özgür Özel'e kötü haber! Yakında kendisini...
Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı böyle durdurdu: "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim"
Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı böyle durdurdu: "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim"
MHP'li İsmail Özdemir'den Sinan Ateş cinayeti davası açıklaması: Mahçup olacaklar
MHP'li İsmail Özdemir'den Sinan Ateş cinayeti davası açıklaması: Mahçup olacaklar
19 yaşındaki genç, annesini öldüren babasını vurarak öldürdü
19 yaşındaki genç, annesini öldüren babasını vurarak öldürdü