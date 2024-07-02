BIST 10.446
DOLAR 32,55
EURO 35,03
ALTIN 2.433,21
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayseri'de kaos planı tezgahlandı, Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kayseri'de yaşanan provokasyonlara ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri'de iğrenç ve rezil bir taciz vakası üzerinden kaos planı tezgahlandı. İkinci perde ise Suriye'nin kuzeyinde sergilendi. Bunları kimin yazdığını çok iyi biliyoruz. Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nefret söylemlerine faşizme ve provokasyonlara boyun eğmeyeceğimizi tekrar söylemek istiyorum. Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmayı biliriz. Kimse kendini polisin hakimin devletin yerine koyamaz. Kayseri 'deki olaylar sonrasında ortalığı yakıp yıkan polisimize saldıran 474 provokatör gözaltına alındı" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayseri'de kaos planı tezgahlandı, Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayseri'de kaos planı tezgahlandı, Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir!
Hollanda'da aşırı sağ-merkez sağ koalisyonu kuruldu
Hollanda'da aşırı sağ-merkez sağ koalisyonu kuruldu
Kripto varlıklara kurallar getiren yasa Resmi Gazete'de
Kripto varlıklara kurallar getiren yasa Resmi Gazete'de
Milyarlarca dolarlık yatırım gelebilir! Türkiye ile ABD görüşüyor
Milyarlarca dolarlık yatırım gelebilir! Türkiye ile ABD görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme
Fenerbahçe'den sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi
Fenerbahçe'den sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi
New York Times: İsrailli Generaller Gazze’de ateşkes istiyor
New York Times: İsrailli Generaller Gazze’de ateşkes istiyor
Galatasaray'a, Zaniolo için iki resmi teklif!
Galatasaray'a, Zaniolo için iki resmi teklif!
Vedat Işıkhan: Çalışan annelerin desteklendiği projeye 16 bin 831 başvuru yapıldı
Vedat Işıkhan: Çalışan annelerin desteklendiği projeye 16 bin 831 başvuru yapıldı
CHP'li Başarır'dan Kayseri Valisi'ne 'Suriyeli' tepkisi
CHP'li Başarır'dan Kayseri Valisi'ne 'Suriyeli' tepkisi
Türkiye ve BAE arasında sosyal hizmetler alanında işbirliği mutabakatı imzalandı
Türkiye ve BAE arasında sosyal hizmetler alanında işbirliği mutabakatı imzalandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü sunucu ile evleniyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü sunucu ile evleniyor