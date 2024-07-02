Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayseri'de kaos planı tezgahlandı, Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kayseri'de yaşanan provokasyonlara ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri'de iğrenç ve rezil bir taciz vakası üzerinden kaos planı tezgahlandı. İkinci perde ise Suriye'nin kuzeyinde sergilendi. Bunları kimin yazdığını çok iyi biliyoruz. Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nefret söylemlerine faşizme ve provokasyonlara boyun eğmeyeceğimizi tekrar söylemek istiyorum. Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmayı biliriz. Kimse kendini polisin hakimin devletin yerine koyamaz. Kayseri 'deki olaylar sonrasında ortalığı yakıp yıkan polisimize saldıran 474 provokatör gözaltına alındı" dedi.