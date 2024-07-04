Arda Güler Kendisine pet şişe atanlara gol asisti ve asker selamıyla yanıt verdi
Avusturya'yı 2-1 yendiğimiz maçta Arda Güler, 2. gol öncesinde pet şişe atan Avusturya taraftarına yanıtı sahada verdi. Önce golün asistini yapan Güler, daha sonra taraftara dönerek asker selamı verdi.
Euro 2024'te Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'nın yıldızlarından Arda Güler'in hareketi sosyal medyada gündem oldu.
Merih Demiral'ın attığı golün pasını veren Güler, kendisine pet şişe atan Avusturya taraftarına asker selamı vererek tepkisini gösterdi.