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Diyarbakırda ticari araçla hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ercan Ş. hastanede hayatını kaybetti, İ.B. ise tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ercan Ş'nin kullandığı 21 TM 031 plakalı hafif ticari araç, Bismil Diyarbakır kara yolu Köseli mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 21 AFG 744 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazada, sürücü Ercan Ş. ile yanında bulunan İ.B. (76) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ercan Ş. ve İ.B. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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