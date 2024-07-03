Bayraktar TB3 SİHA bir testi daha geçti

Milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetin 100. yılında yaptığı ilk uçuşun ardından 57 testini başarıyla tamamladı ve 4. Rampa Kalkış Testi'ni de geçti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün test süreci başarıyla devam ediyor.

İlk uçuşunu Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023 tarihinde yaptıktan sonra çeşitli irtifalarda başarısını başarıyla sürdürüyor.

Bayraktar TB3 4. Rampa Kalkış Testi'ni de başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 toplam 57 test yaptı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.